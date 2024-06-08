شكرا لقرائتكم خبر عن حصول الباحث ربيع زكى رئيس الموارد البشرية بالأزهر على درجة الدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ربيع أحمد زكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بـ الأزهر الشريف، على درجة الدكتوراه ، من كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، في البحث المقدم بعنوان "دور إدارة المعرفة في رفع كفاءة الأداء الوظيفي (دراسة تطبيقية على مؤسسة الأزهر).

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد رضا أبو نازل، أستاذ الإحصاء التطبيقي والاقتصاد القياسي المساعد - كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية - جامعة القاهرة - مشرفًا، والدكتور أمجد بهاء الدين عبد الرحيم، الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية -القاهرة -مشرفًا، والدكتورة رباب صبحى مخلوف، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - مناقشًا، والدكتور عصام على أمين، وكيل كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية - جامعة القاهرة- مناقشا ورئيسا.

ويهدف البحث إلى الكشف عن دور إدارة المعرفة في تطوير رأس المال البشري وأثرهما في رفع كفاءة الأداء الوظيفي كدراسة تطبيقية على العاملين بالأزهر الشريف، وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، ولجمع البيانات تم تصميم استبيان يتضمن عدد (78) سؤالًا، تم توزيعها على عينة البحث، والتي تتكون من (175) موظفًا من العاملين بالمجلس الاعلى للأزهر الشريف، ولتحليل ومعالجة البيانات والحصول على النتائج استخدمت الدراسة الحالية برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical package for social sciences (SPSS) وذلك لترميز البيانات إلى الكمبيوتر وإجراء المعالجات الأولية والتي شملت الإحصاءات الوصفية وتطبيق مجموعة من العمليات الإحصائية مثل المتوسط والانحراف المعياري ومعامل الارتباط بيرسون، واستخدام برنامج AMOS أيضًا لحساب بعض الأساليب الإحصائية المتقدمة مثل التحليل العاملي التوكيدي، واختبار فروض البحث.

وأشارت النتائج إلى وجود درجة موافقة على متغيرات البحث، وأن غالبية محاور إدارة المعرفة جاءت بمستوى موافقة مرتفعة من خلال استجابات المبحوثين، كما أن جميع محاور تطوير رأس المال البشري جاءت بمستوى موافقة مرتفعة في جميع المحاور، وأيضًا جاءت جميع محاور رفع كفاءة الأداء الوظيفي بمستوى موافقة مرتفعة في جميع المحاور، كما أشارت النتائج إلى أن هناك ارتباطًا وتأثيرًا لإدارة المعرفة في رفع كفاءة الأداء الوظيفي وتطوير رأس المال البشري.

كما أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالدور الكبير والإيجابي لجميع عمليات إدارة المعرفة في تطوير رأس المال البشري ورفع كفاءة الأداء الوظيفي، وكذلك ضرورة الاهتمام بتوفير كافة متطلبات تطبيق عمليات إدارة المعرفة سواء من بنية تحتية أو تجهيزات تكنولوجية من نظم شبكات واتصالات وتطبيقات خاصة بالأرشفة الإلكترونية وتصميم قواعد بيانات ضخمة تناسب حجم العمل بكافة القطاعات والمناطق الأزهرية، والاهتمام بتوفير المناخ المناسب للموظفين سواء بتوفير برامج تدريبية متخصصة تعمل على تنمية مهارات الموظفين، وكذلك تقديم كافة سبل الرعاية والحوافز المادية لرفع كفاء الأداء الوظيفي وتشجيع الانتماء للأزهر الشريف.

وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج؛ قدم الباحث بعض التوصيات التي قد تساعد في رفع كفاءة الأداء الوظيفي وتطوير رأس المال البشري باستخدام العمليات المختلفة لإدارة المعرفة، هي:

ضرورة الاهتمام بالدور الكبير والإيجابي لكافة عمليات إدارة المعرفة في تطوير رأس المال البشري ورفع كفاءة الأداء الوظيفي.

الاهتمام بتوفير كافة متطلبات تطبيق عمليات إدارة المعرفة سواء من بنية تحتية أو تجهيزات تكنولوجية من نظم شبكات واتصالات، وتطبيقات خاصة بالأرشفة الإلكترونية، وتصميم قواعد بيانات ضخمة تناسب حجم العمل بكافة القطاعات والمناطق الأزهرية.

توجيه الموظفين بدمج كافة عمليات المعرفة في جميع المهام والأعمال الوظيفية المكلفين بها.

توفير المناخ المناسب للموظفين سواء بتوفير برامج تدريبية متخصصة تعمل على تنمية مهارات الموظفين، وكذلك تقديم كافة سبل الرعاية والحوافز المادية لرفع كفاء الأداء الوظيفي وتشجيع الانتماء للأزهر الشريف.

الاهتمام بعقد ورش العمل بين العاملين بالإدارات المختلفة من أجل تبادل الخبرات خاصة أصحاب الخبرات والشباب.

الاهتمام بفتح آفاق أوسع في التعاون مع المؤسسات المرتبطة بأعمال مع الأزهر الشريف، مثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتعاون في تبادل المعلومات والمعرفة من خلال تبادل الزيارات، وفتح قنوات اتصال مستمرة، وكذا مع الجهات المناظرة مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

التوجيه لتنفيذ المهام الوظيفية من خلال فرق العمل، ومشاركة المعلومات والخبرات، وتوفير ما يلزم لذلك.

الحث على الإبداع والابتكار، ورعاية الموظفين الذين يقدمون أفكارًا مختلفة ومبدعة، ويساعدون في حل المشكلات سواء بالتكريم أو الإثابة، وتوسيع نطاق جائزة الموظف المثالي التي اعتمدتها الموارد البشرية.

ضرورة أن يكون هناك دليل موحد لكافة المهام والأعمال الوظيفية وطريقة تنفيذها، يُوزَّع على جميع العاملين بهدف مشاركة المعارف والخبرات.

الاهتمام بتوسيع نطاق الأرشيف الإلكتروني، ونظام معلومات الموارد البشرية بكافة القطاعات والمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، بما يدعم مشاركة المعرفة على أوسع نطاق.