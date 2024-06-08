شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: لم يعد أمام المجتمع الدولي سوى التدخل لوقف الدماء في غـزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي الآن لم يعد أمامهما خيار سوى التدخل العاجل لوقف إراقة دماء الفلسطينيين، وأنه إذا كان إمكانية التحرك من عدمه ظلت مرهونة بالموافقة الجماعية منذ بداية العدوان فإن الأوضاع الراهنة تتطلب حسم أمرهما والتحرك الفعلي بجدية لوضع حد لوحشية الاحتلال دون مماطلة أو تسويف، أو رضوخ للفيتو الأمريكي.

وتابع: استمرارًا لسجلها الدموي، نفذت قوات الاحتلال الصهيوني عملية وحشية في مخيم النصيرات بقطاع غـزة، أسفرت عن استشهاد 150 فلسطينيًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة العشرات. وجاء الهجوم الدموي بالتزامن مع ما أعلنته سلطات الاحتـلال عن تحرير 4 أسرى صـهـاينة أحياء في المخيم.

وأمام المجازر المتواصلة بحق سكان غـزة، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن استمرار الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا في تزويد الكيان الإرهابي بالسلاح رغم ما يرتكبه من مجازر دموية لا يخرج عن كونه مشاركة حقيقية في عملية الإبا دة الجماعية التي ينفذها منذ أشهر في القطاع.