شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد من أوائل الشهادة الإعدادية: المذاكرة أولا بأول سبب تفوقى وأهدى نجاحى لأسرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد مصطفى فرغلي، الطالب بإدارة غرب القاهرة التعليمية، عن سعادته كونه أحد أوائل الإدارة بـ الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بحصوله على مجموع درجات 278 درجة.

وهنأت هند عابدين وكيل إدارة غرب القاهرة الطالب على تفوقه وطالبته بالمحافظة على التفوق، مؤكدة على دعمه خلال الفترة المقبلة ليكون ضمن مدارس المتفوقين.

وقال أحمد، إنه كان يتوقع حصوله على درجات متقدمة في امتحانات الشهادة الإعدادية، ثقة في أن الله لن يضيع تعبه وجهده طوال العام الدراسي، مشيرًا لـ"الخليج 365" إلى أنه الأول على مدرسته والرابع على مستوى الإدارة التعليمية.

وأضاف أن سر نجاحه وتفوقه الدراسي هو تنظيم وقته ومذاكرة دروسه أولًا بأول بمعدل ثلاثة مواد يوميًا، مشيرًا إلى أنه لم يكن يحدد لنفسه عددا معينا من الساعات حتى يذاكر دروسه خلالها، بل إنه كان يذاكر حتى ينتهي من تحصيل دروسه ومراجعتها.

وأهدى أحمد نجاحه وتفوقه الدراسي لأسرته، لدعمها وتشجيعها الدائم له، مشيرًا إلى أن والدته كانت تتابعه في المذاكرة وحل أكبر عدد ممكن من التدريبات وأسئلة امتحانات السنوات السابقة، أما والده كان يدعمه نفسيًا ويحفزه ويشجعه للحصول على درجات التفوق والنجاح.

وعن أحلامه، أكد أحمد مواصلة سعيه واجتهاده للحفاظ على مستواه الدراسي خلال المرحلة الثانوية، موجهًا الطلاب المقبلين على مرحلة الشهادة الإعدادية بتنظيم وقتهم ومذاكرة دروسهم أولًا بأول للتفوق والحصول على أعلى الدرجات.