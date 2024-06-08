شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر وأذربيجان تتفقان على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: مصر وأذربيجان تتفقان على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

مصر وأذربيجان تتفقان على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية.. الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأذرى: تواصل الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات لغزة والتوصل لوقف إطلاق النار.. رئيس أذربيجان: وجهت دعوة رسمية إلى الرئيس السيسى للمشاركة فى «كوب 29».. وندعم جهود القاهرة تجاه القضية الفلسطينية

«السيسى» و«علييف» يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات فى مجالات الكهرباء والطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات

مصر تواصل جهودها فى تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

147 ألف شكوى تلقتها منظومة الشكاوى الحكومية خلال مايو.. «مدبولى»: نتابع دوريا مؤشرات أداء المنظومة والتفاعل الجاد مع الاستغاثات لتذليل مشكلات المواطنين

مصر تقفز 100 مركز فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق

المراجعة النهائية للنفسية ليلة الامتحان.. اعرف إزاى تهدى التوتر وتنظم وقت امتحان الثانوية العامة

150 شهيدا فى مجزرة إسرائيلية بـ «مخيم النصيرات».. الخارجية الفلسطينية: إدراج تل أبيب على القائمة السوداء لمنتهكى حقوق الأطفال

«المالية»: نستهدف بناء اقتصاد أقوى يعتمد على زيادة الإنتاج والتصدير