شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الزراعة بجامعة القاهرة تحصل على الأيزو في جودة المؤسسات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الزراعة على شهادة الأيزو 21001:2018 الخاصة بجودة المؤسسات التعليمية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تحرص على تطبيق كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية فى جميع كلياتها وإداراتها ومراكزها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لدعمها من أجل الحصول على شهادات الأيزو، بالإضافة إلى مواكبة المستجدات والتطورات العالمية فى النظم التعليمية ومنهجيتها بالجامعة، وذلك بهدف الوصول بالجامعة إلى المستوى العالمى المرموق الذى تستحقه، وبما يتناسب مع كونها جامعة من جامعات الجيل الرابع ووضع كلياتها وتخصصاتها المختلفة فى مصاف الجامعات العالمية، وفى إطار الخطة التنفيذية لكلية الزراعة لتقديم خدمات تعليمية مميزة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن حصول مختلف كليات ومعاهد وإدارات الجامعة على شهادة الأيزو وتجديدها للعديد منها، يُعد أحد أهم إنجازات الجامعة وعلامة من علامات تميزها وارتقائها وتعزيز صورتها بين مختلف مؤسسات المجال الأكاديمى العالمية المرموقة.

ومن جانبه، قال الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، أن الكلية تحرص باستمرار على الارتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسية، وأن حصولها على شهادات الأيزو نتج عن جهد وعمل جماعى مشترك بين منسوبى الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرًا إلى الدعم الذى تقدمه الجامعة للكلية والذى ساهم فى تحقيق كل متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق معايير الجودة العالمية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت على مدار السنوات الأخيرة فى إحداث نقلة نوعية فى الاعتماد الدولى الأكاديمى والإدارى، وإحداث الإصلاح الإدارى، وتحسين جودة الأداء الإدارى، والتحول نحو اللامركزية فى الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم فى تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإدارى وزيادة الإنتاجية، وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومى للجودة أو تجديد الاعتماد، وذلك وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية فى التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.