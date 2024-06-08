شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: سنعمل على إعادة جميع المحتجزين فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إننا سنعمل على إعادة جميع المحتجزين في قطاع غزة، مضيفا أن عملية تحرير المحتجزين من النصيرات وسط قطاع غزة كانت معقدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا سنعمل على تحرير جميع المحتجزين في قطاع غزة بالوسائل العسكرية وباتباع طرق أخرى.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

