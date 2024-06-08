شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا انخفاض بالحرارة يصل إلى 5 درجات والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا الأحد، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس أذربيجان، إننا اتفقنا خلال مباحثاتنا على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين، وكذا تطلعنا لعقد اجتماعات الدورة السادسة لللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في أقرب وقت". رئيس أذربيجان: مصر استضافت بشكل ناجح مؤتمر المناخ ونأمل فى الاستفادة منها قال إلهام علييف رئيس أذربيجان إن مصر استضافت بشكل ناجح مؤتمر المناخ ونأمل في الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا الصدد. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية: "الحدود مع أرمينيا تشهد استقرارا على مدى العامين الماضيين ولم نرصد أي انتهاكات خلال تلك الفترة". رئيس أذربيجان: مصر استضافت بشكل ناجح مؤتمر المناخ ونأمل فى الاستفادة منها

استمراراً للجهود المكثفة التى تبذلها الدولة المصرية على مدار الساعة بالتعاون مع كافة القوة الدولية والإقليمية لإتخاذ خطوات جادة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر البرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل لداخل القطاع . مصر تواصل جهودها فى تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر مايو المنقضي، في التفاعل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، عبر تقرير مقدم من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق محتلة المركز 18 عالميًا، خلال 10 سنوات بفضل المشروع القومي للطرق. عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، اجتماعًا مع عدد من المسئولين بغرفة عمليات امتحانات شهادة إتمام الدراسة لامتحانات الثانوية العامة؛ وذلك لاستعراض الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتى من المقرر أن تبدأ بعد غد الاثنين الموافق ١٠ يونيو الجارى. وزير التعليم: اتخاذ إجراءات رصد جروبات الغش استعدادا لامتحانات الثانوية 2024 مصر تقفز 100 مركز فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق لتحتل المركز 18 عالميا الحكومة: وزارة الإسكان تعاملت مع 28.5 ألف شكوى وطلب خلال شهر مايو

الرئيس السيسى: نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أذربيجانوزيرة التضامن: تقديم موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة إلى 10 يونيو

قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديم موعد صرف المساعدات النقدية "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو 2024 اعتبارا من يوم 10 يونيو الجارى بدلا من يوم 15 يونيو، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024، حيث يتم الصرف للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وهي الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بإجمالي عدد يقرب من 22 مليون مواطن مستفيد من دعم تكافل وكرامة".