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أخبار مصر.. غدا انخفاض بالحرارة يصل إلى 5 درجات والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا الأحد، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
 

الرئيس السيسى: نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أذربيجان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس أذربيجان، إننا اتفقنا خلال مباحثاتنا على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين، وكذا تطلعنا لعقد اجتماعات الدورة السادسة لللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في أقرب وقت".

 

رئيس أذربيجان: مصر استضافت بشكل ناجح مؤتمر المناخ ونأمل فى الاستفادة منها

قال إلهام علييف رئيس أذربيجان إن مصر استضافت بشكل ناجح مؤتمر المناخ ونأمل في الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا الصدد. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية: "الحدود مع أرمينيا تشهد استقرارا على مدى العامين الماضيين ولم نرصد أي انتهاكات خلال تلك الفترة".

 

مصر تواصل جهودها فى تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

استمراراً للجهود المكثفة التى تبذلها الدولة المصرية على مدار الساعة بالتعاون مع كافة القوة الدولية والإقليمية لإتخاذ خطوات جادة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر البرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل لداخل القطاع .

 

الحكومة: وزارة الإسكان تعاملت مع 28.5 ألف شكوى وطلب خلال شهر مايو

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر مايو المنقضي، في التفاعل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، عبر تقرير مقدم من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

 

مصر تقفز 100 مركز فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق لتحتل المركز 18 عالميا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق محتلة المركز 18 عالميًا، خلال 10 سنوات بفضل المشروع القومي للطرق.

 

وزير التعليم: اتخاذ إجراءات رصد جروبات الغش استعدادا لامتحانات الثانوية 2024

 عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، اجتماعًا مع عدد من المسئولين بغرفة عمليات امتحانات شهادة إتمام الدراسة لامتحانات الثانوية العامة؛ وذلك لاستعراض الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتى من المقرر أن تبدأ بعد غد الاثنين الموافق ١٠ يونيو الجارى.

 

وزيرة التضامن: تقديم موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة إلى 10 يونيو

قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديم موعد صرف المساعدات النقدية "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو 2024 اعتبارا من يوم 10 يونيو الجارى بدلا من يوم 15 يونيو، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024، حيث يتم الصرف للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وهي الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بإجمالي عدد يقرب من 22 مليون مواطن مستفيد من دعم تكافل وكرامة".

 

وزير التعليم يتسلم نتيجة مسابقة شغل 11 ألفا و114 وظيفة معلم مساعد فصل

تسلم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة شغل 11114 وظيفة معلم مساعد فصل، لتقوم الوزارة بإعمال شئونها في استئناف باقي مراحل المسابقة.

 

وزير الإسكان يُصدر قرارا بإزالة التعديات عن 5 أفدنة ببرج العرب الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قراراً بإزالة التعديات الواقعة على مساحة حوالي 5 أفدنة بمدينة برج العرب الجديدة.

 

الصحة الفلسطينية: توقف المولدات يعنى الموت للمرضى وانتهاء الخدمة الصحية بغزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن توقف المولدات يعني الموت للمرضى والمصابين وانتهاء الخدمة الصحية بالكامل في قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

 

ارتفاع أعداد شهداء مدرسة تؤوى نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة لـ41 شهيدا

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، ارتفاع أعداد الشهداء جراء استهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 41 شهيدا.

 

سعر الذهب فى مصر يتراجع 60 جنيها للجرام عيار 21 خلال 24 ساعة

شهد سعر الذهب في مصر انخفاضا بحوالي 60 جنيها خلال 24 ساعة بسبب التطورات العالمية وهبوط أوقية الذهب 82 دولارا في التداولات الفورية، وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر..أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3543 جنيها.
عيار 21 يسجل 3100 جنيه.
عيار 18 يسجل 2657 جنيها.
عيار 14 يسجل 2067 جنيها.
الجنيه الذهب 24800 جنيه.

 

طقس غد.. انخفاض بالحرارة يصل 5 درجات والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا الأحد، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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