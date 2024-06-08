شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات تظهر عملية إنقاذ 4 رهائن إسرائيليين من غزة ونقلهم على مروحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو يظهرعملية تحرير 4 رهائن إسرائيليين من غزة، وأظهر الفيديو عملية تحرير الرهائن ونقلهم على مروحية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه استعاد 4 محتجزين إسرائيليين أحياءً من قلب النصيرات داخل قطاع غزة.

وجاء في بيان مشترك لجيش الاحتلال والشاباك والشرطة: "إن صباح اليوم شهد تحرير أربعة محتجزين إسرائيليين هم نوعا أرجماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل حركة حماس من حفل النوفا في السابع من أكتوبر الماضي".

وأضاف البيان أن "وضع المحتجزين الصحي جيد، وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، مؤكدًا مواصلة قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة باقي المحتجزين من قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ246 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين.