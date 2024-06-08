شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية فى معاهد الإسماعيلية بنسبة نجاح 74.61% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، نتيجة الشهادة الإعدادية لمعاهد منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ورؤساء وأعضاء كنترول الشهادة، والدكتور محمد محمد محمود، مدير التعليم الإعدادي.

وجاءت نتيجة امتحان نهاية العام الدراسي 2023/2024م للشهادة الابتدائية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية كالآتي: 2105 متقدمين للامتحان، 69 متخلفا عن الحضور، وحضر 2036، دور ثان 586، وبلغت النسبة المئوية للنجاح 74.61٪؜.

وقدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، التهنئة إلى الطلاب والطالبات الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، كما عبر عن خالص شكره وتقديره للقائمين على العملية التعليمية بمعاهد منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، من معلمين وإداريين وعمال وغيرهم، ممن أسهموا في نجاح المنظومة التعليمية بمنطقة الإسماعيليّة.

وكان الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2023- 2024م، صباح اليوم بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بنسبة نجاح 82.60% للمرحلة الإبتدائية، 76.87% للمرحلة الإعدادية.



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