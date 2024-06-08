شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: أمراض الجهاز التنفسى تؤثر على نصف مليار شخص بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن أمراض الجهاز التنفسي المزمنة (CRD) بما في ذلك الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، تؤثر على ما يقرب من نصف مليار شخص في جميع أنحاء العالم.

وأضافت، تعد هذه الأمراض من الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز، حيث يعد مرض الانسداد الرئوي المزمن السبب الرئيسي الثالث للوفاة على مستوى العالم، وفي عام 2019، توفي 3.2 مليون شخص بسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن، و500 ألف بسبب الربو، على الرغم من تأثيرها الكبير، غالبًا ما يتم التغاضي عن هذه الأمراض في المناقشات الصحية العالمية، حيث تفتقر إلى الاعتراف والموارد اللازمة.

بفضل خبرته العميقة والتزامه الطويل الأمد بتحسين الصحة العالمية، تم تعيين البروفوسير خوسيه لويس كاسترو مبعوثاً خاصاً للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية معنياً بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، يتمتع كاسترو بمكانة فريدة لدعم جهودنا في معالجة أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وستكون قيادته فعالة في رفع مستوى الوعي وحشد الدعم وتنفيذ حلول فعالة لتحسين صحة الجهاز التنفسي في جميع أنحاء العالم.

من جانبه قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يركز عمل منظمة الصحة العالمية، في مجال أمراض الجهاز التنفسي المزمنة على دمج تشخيص وإدارة الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن في الرعاية الصحية الأولية، مع تسليط الضوء على دخان التبغ، وتلوث الهواء، والأمراض المعدية مثل السل والالتهاب الرئوي، باعتبارها مخاطر على صحة الرئة، ويهدف تعيين كاسترو إلى دعم منظمة الصحة العالمية من خلال تسليط الضوء على أهمية صحة الجهاز التنفسي.

بصفته مبعوثًا خاصًا.

سيقوم كاسترو بما يلي:

1.رفع مستوى الوعي وتعزيز الحلول، وتسليط الضوء على قضايا أمراض الجهاز التنفسي المزمنة ودعم استراتيجيات منظمة الصحة العالمية للتصدي لها، وإشراك الدعم العالمي والمحلي، من خلال تشجيع المدن والبلدان وأصحاب المصلحة على دمج صحة الجهاز التنفسي في السياسات الصحية المحلية.



2.دعم مبادرات منظمة الصحة العالمية وتمويلها، من خلال تعزيز برنامج CRD التابع لمنظمة الصحة العالمية، ودعم دمج CRD في الرعاية الصحية الأولية، والسعي إلى زيادة الاستثمار من الحكومات والجهات المانحة؛ و تعزيز المشاركة العامة والدعوة، من خلال التعاون مع وسائل الإعلام والحكومات والمنظمات لرفع مستوى الوعي ونشر الرسائل الصحية لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف خوسيه لويس كاسترو: "يشرفني بشدة أن أعمل كمبعوث خاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية"، "من خلال التفاني الثابت لتحسين الصحة العامة ورؤية للتعاون العالمي، أنا حريص على العمل جنبًا إلى جنب مع منظمة الصحة العالمية وشركائها لرفع أهمية صحة الجهاز التنفسي على جدول الأعمال العالمي، وسنسعى معًا لضمان أن كل فرد، بغض النظر عن ذلك، لظروفهم، أن تتاح لهم الفرصة للتنفس بحرية والعيش حياة صحية".

ويبرهن تعيين كاسترو على التزام منظمة الصحة العالمية بإعطاء الأولوية لصحة الجهاز التنفسي، وستدعم جهوده منظمة الصحة العالمية في صياغة السياسات وبناء الشراكات ودفع الإجراءات لتحسين صحة الناس في جميع أنحاء العالم، وسيبدأ كاسترو منصبه في 1 سبتمبر 2024، وينضم إلى مبعوثين خاصين بارزين آخرين مثل السير ليام دونالدسون، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية المعني بسلامة المرضى، والدكتورة فانيسا كيري، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية المعني بتغير المناخ والصحة.