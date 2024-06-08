شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية: نقترب الآن من تقنين 500 كنيسة منذ صدور قانون بناء الكنائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر إن بناء الكنائس وترميمها أحد الموضوعات التى تعمل على ترسيخ مفهوم المواطنة فى مصر، ونقترب الآن من تقنين 500 كنيسة منذ صدور القانون وتقنين 500 أخرى بعد 5 سنوات لتصبح الكنائس كلها مقننة بقوانين رسمية.

وأضاف رئيس الطائفة فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن هذا الأمر مهم جدًا لترسيخ المواطنة على أرض الواقع، ولعل حرص الرئيس السيسى على زيارة الكاتدرائية فى عيد الميلاد المجيد كل عام، يحمل معانى عميقة للغاية وهى أن كل المواطنين لهم رئيس واحد؛ يهنئهم سواء فى مسجد أو كنيسة، الرئيس نجح بالفعل فى ترسيخ مفهوم المواطنة ونقله من مفهومه النخبوى إلى الشعبوى.

وعلق يوسف إدوارد مدير المكتب الإعلامى للطائفة أن التفاعل الإعلامى الكبير مع التوجيهات الرئاسية، ومدى تناول احتفالات الكنائس بالأعياد فى عهد الرئيس، وما أبعد من ذلك بعد أن كان يُركز فقط على الكاتدرائية بالعباسية، نرى الآن الأمر كأعياد وطنية حيث أصبحت كل وسائل الإعلام تنقل الاحتفالات وتهتم بها، وذلك مُغايرًا عما كان قبل 2013، مضيفًا أن الرئيس السيسى سبق النخب السابقة، فعادة فى أغلب الدول تلك النخبة تنظر للمواطنة وللعيش المشترك فقط، ولكن الرئيس السيسى سبقهم فخلال جلسة بشأن استراتيجيات حقوق الإنسان، كنت مدعو لها، سمعت بنفسى الرئيس يقول بوضوح شديد إن كنت مسلما أو مسيحيا أو تعبد أو لا تعبد، فلك فى مصر مكان».