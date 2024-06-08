شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد شحم الخروف.. نصائح حول تناول "اللية" من حين لآخر بكميات معتدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى فؤاد، طبيبة بيطرية، إن الدراسات الحديثة قد أثبتت بأن شحم الخروف واللية العديد من الفوائد لجسم الإنسان، لذلك ينصح بتناوله من حين لآخر بكميات معتدلة.

وأشارت إلى أنه يحذر استخدامه لمن يعانون من أمراض القلب والشرايين والجلطات والكبد والمرارة، وأوضحت أن فوائد استخدامه هى:

1- سهل الهضم لا يحمل ثقلا على الجهاز الهضمي.

2- يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية، كما إنه قادر على القضاء على الشعور بالجوع واستعادة مخزون الطاقة الضائعة.

4- يستخدم من قبل الرياضيين، حيث يمنحهم قدرا عاليا من القوة ، وكذلك من قبل الأشخاص في المهن المتعلقة بالعمل البدني الشاق.

5- يحتوي على مجموعة من الفيتامينات وخاصة فيتامين A.

6- يزيل السموم من الجسم ولها خصائص مضادة للأكسدة.

7- يحسن الدورة الدموية.

8- يرمم الأنسجة التالفة.

9- يحسن الأداء العقلي و يحافظ على خلايا المخ .

10- له تأثير إيجابي على حالة الجلد والشعر والأظافر.



وأضافت: كما يصنع من اللية، سمن ( الوَدَك )وهو دسم اللحم و الذى يستخرج عن طريق الصهر ويكون بديلاً للسمن والزيت وهو مستخدم منذ القدم لوروده بالطب النبوي تحت مسمى الشحم، وكانوا فى القدم يهتمون بالشحم قبل اللحم وذلك لقيمته الغذائية الغنية بالطاقة والتي كانوا يحتاجونها في البرد، وكان الجزار في ذالك الوقت يبيع الشحم أغلى من اللحم وكان يغش الشحم باللحم.

وتابع: لكن مع مرور الزمن والتطور الحاصل بدأ الكثير من الناس يستغنون عن صنعه لتوافر الكثير من المنتجات البديلة من السمن والدهون، وهناك من لا زال إلى الآن يستعمله بدل السمن بالطبخ والكل يتفق أن ليّة الخروف ليست شحماً مضراً خاصة إذا لم يستعمل بكميات كبيرة وبكثرة.