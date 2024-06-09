تعرف على خطط النقل المقرر تنفيذها بمحافظة الإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مدينة الإسكندرية من أهم المدن بعد القاهرة الكبرى، ومن أهم المراكز التجارية والصناعية والسياحية ذات الكثافة السكانية العالية، وأدى النمو السكانى السريع إلى ضرورة التوسع العمرانى ووجود ضرورة ملحة لتحسين خدمات النقل والتى تتحمل كثافة أعلى بكثير من طاقتها التصميمية للمساهمة فى حل مشكلات النقل مثل ( تكدس وسائل النقل السطحى - الازدحام الشديد - إجهاد المواطنين - إهدار الوقت والمال - التلوث والضوضاء وتأثيره على البيئة )

وفى النقاط التالية نرصد خطط التطوير الجارى المقرر تنفيذها فى عروس المتوسط والتى بدأت بمترو الإسكندرية.

مقرر تنفيذ (4) مشروعات نقل ذات أولوية قصوى طبقًا لخطة إستراتيجية النقل الحضرى حتى عام 2032 وهى كالتالي:

مشروع تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط سكك حديد أبو قير / الإسكندرية لنقل حجم ركاب يقدر بـ61 ألف راكب / ساعة / اتجاه.

مشروع خطوط الأتوبيسات السريعة بطريق الكورنيش لنقل حجم ركاب يقدر بـ5000 راكب / ساعة / اتجاه وجارى تنفيذه عن طريق المحافظة.

تأهيل خط ترام الرمل من محطة فيكتوريا وحتى ميدان المنشية لنقل حجم ركاب يقدر بـ 13800 راكب / ساعة / اتجاه.

مشروع خطوط الأتوبيسات السريعة BRT أو قطار كهربائى منخفض الكثافة (LRT) بمحور المحمودية لنقل حجم ركاب يقدر بـ10000 راكب / ساعة / اتجاه.