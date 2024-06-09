شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: هناك تغيرات فى أنماط الطقس والثابت أن صيف مصر شديد الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إن تأثير الموجات الحارة المتلاحقة على المحاصيل من الخضر والفاكهة مع امتداد الموجات الحارة لأيام، وهذا يمثل تغيراً فى النمط ولكن الثابت أن صيف مصر شديد الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة": الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON :"من الناحية الفلكية فى التقويم القبطى بدأ شهر بؤونة وهو الشهر الأعلى فى درجات الحرارة، والذى أطلق عليه فى التراث عبارات مثل "بؤونة يخلى الميه تغلى فى المعونة" وعبارة مثل "بؤونة أبو الحرارة الملعونة" وهذا منذ الآلاف السنين، معلقاً: "صحيح فيه تغيرات فى أنماط الموجات الحرارة وباتت طويلة بعض الشيء لكن الثابت أن صيف مصر شديد الحرارة".

وواصل : "هناك محاصيل تتأثر بطول الموجات الحارة وارتفاع قيم درجات الحرارة خاصة أن شهر أغسطس سيكون أخف فى درجات الحرارة، لأن الربيع دائما يسجل أعلى درجات حرارة على مدار العام".

وأشار إلى أن أكثر المحاصيل تأثراً بدرجات الحرارة مثل الخضر والقطن وعباد الشمس من طبيعتها تتحمل الحرارة لكن لا تتحمل الموجات شديدة الحرارة.