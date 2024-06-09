شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة بسرعة توفير جهاز مناظير بمستشفى الضبعة المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد مسؤلون بوزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى «رأس الحكمة» و«الضبعة المركزي» بمحافظة مطروح، وذلك في ختام الجوله الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الأضحى المبارك، وزيادة تردد المواطنين على المدن الساحلية خلال فصل الصيف.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تفقد مستشفى رأس الحكمة المركزي، ومتابعة سير العمل بمختلف الأقسام والخدمات المقدمة، موجهًا برفع كفاءة العيادات الخارجية والعناية المركزة.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم التوجية باستغلال إمكانيات مستشفى رأس الحكمة المركزي في تخفيف العبء على المستشفيات عالية التردد، خاصة في فصل الصيف، من خلال إحالة واستقبال الحالات وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وقال «عبدالغفار» إن مستشفى رأس الحكمة يعمل بطاقة 36 سريرًا ضمنهم 6 أسرة رعاية مركزة مزودة بأجهزة تنفس صناعي، و2 غرف عمليات، بالإضافة إلى قسمي المعامل والأشعة.

وأضاف «عبدالغفار» أن المسئولين تفقدو مستشفى «الضبعة المركزي» حيث تم رصد نقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وضعف كفاءة عدد من الأجهزة الطبية، موجهًا بسرعة الانتهاء من توفير مخزون كاف من المستلزمات الطبية قبل نهاية الأسبوع الجاري، واتخاذ كافة إجراءات الصيانة المتعلقة بتشغيل الأجهزة الطبية.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم التوجية لقطاع الطب العلاجي بسرعة توفير جهاز مناظير بالمستشفى لخدمة المترددين، خاصة في فصل الصيف مع زيادة الأعداد، مشيرًا إلى أن مستشفى الضبعة المركزي يعمل بطاقة 71 سريرًا، ضمنهم 23 سرير داخلي و6 أسرة عناية مركزة، و3 غرف عمليات، و13 سرير استقبال.