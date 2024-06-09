شكرا لقرائتكم خبر عن قصواء الخلالي: علا الشافعي أصدرت بيانا فى منتهى الاحترام للتضامن معى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية قصواء الخلالي: "كل الشكر للزملاء فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الدعم الكبير بعد حملة الاستهداف المنظمة من قِبل مراكز بحثية أمريكية"، متابعة: "بعد إصدار بياني للرد على المقال الذي تحدث عن موقفي أصدرت الزميلة العزيزة والكاتبة الصحفية البارزة علا الشافعي رئيس تحرير ”الخليج 365” بيانا فوريا تضامنت فيه معي، وهو بيان فى منتهي الاحترام".

وأضافت خلال برنامجها "فى المساء مع قصواء" الذي تقدمه على قناة "سي بي سي": "الدكتور محمد الباز رئيس تحرير الدستور وصاحب برنامج الشاهد الذي سيكون من أقوى الوثائق التاريخية فى تاريخ حكم الإخوان لتوثيق هذه الفترة، ويضم أبرز الشخصيات، والدكتور محمد الباز شخصية بارزة جدا فى الإعلام المصري والعربي كتب بيانا للتضامن معي فى منتهي الاحترام. وكذلك الزميل هاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدأ، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية فى الشركة المتحدة أصدر بيانا للتضامن معى. والأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة أول من أصدر تصريحات بعد صدور بيان الشركة المتحدة".

ولفت قصواء الخلالى إلى أن "الجميع تضامن معى وكل الشكر لهم، الناس دى طيبت خاطرى، حتى المعارضين كتبوا وسلطوا الضوء على خطورة هذا الأمر، فضلا عن النواب ومعظم الأحزاب المصرية، ومجلس الشيوخ والبرلمان، أصدروا بيانات فى منتهى التقدير والاحترام".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت دعمها الكامل للإعلامية المصرية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج “في المساء مع قصواء” على قناة (cbc)، لما تتعرض له من حملة استهداف منظمة من قبل وسائل إعلام ومراكز بحثية أمريكية، بسبب مواقفها الجريئة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.