شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه رؤساء لجان الثانوية بعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة على الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024، الاثنين 10 يونيو، مع مراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة، وتطبيق التفتيش بكل حزم، وعدم التساهل فى مواعيد دخول الطلاب اللجان ودخولهم فى الوقت المحدد.

تنطلق بعد غد الاثنين 10 يونيو الجارى، امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث يؤدى الامتحانات قرابة 745 ألف طالب وطالبة موزعين على 1981 لجنة سير بمختلف المحافظات، ويؤدى الطلاب وفقا لجدول الامتحان الاختبارات فى التربية الوطنية والتربية الدينية على أن يؤدى الطلاب يوم 12 يونيو الامتحان فى الاقتصاد والاحصاء كمواد غير مضافة لمجموع الثانوية العامة.

