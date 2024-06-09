شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة حارة جديدة تضرب البلاد بدءا من الثلاثاء وتستمر حتى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه على مدار الأسبوع الماضى كانت هناك موجة شديدة الحرارة تؤثر على محافظات الجمهورية، معلقة: "حذرنا منها وقلنا أن الذروة على مدار يومى الخميس والجمعة سجلنا قيما مرتفعة بشكل كبير، بالأمس كانت 42 على القاهرة الكبرى وفى محافظات الصعيد شارفت على درجة حرارة وقيم تجاوزت من 49 درجة مئوية فى محافظة أسوان بسبب الكتل الهوائية الصحراوية الشديدة التى أثرت على البلاد".

وتابعت خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON:" اليوم حدث انخفاض فى درجات الحرارة بقيم فى المتوسط تتراوح ما بين 3-4 درجات وسجلت العظمى على القاهرة 38 درجة مئوية فى الظل".

متوقعة أن يشهد غداً الأحد انخفاض فى قيم درجات الحرارة بنسب تتراوح ما بين 3-5 درجات مئوية، قائلة : " تعاود درجات الحرارة العظمى تراجعها اعتباراً من الغد لتصل إلى معدلاتها فى مثل هذا الوقت من العام بقيم تصل مابين 35-6 درجة مئوية فى القاهرة وفى الصعيد ما بين 42-47 مئوية فى مثل هذا الوقت من العام".

أردفت : "هذا سيكون فى يومى على الأحد والاثنين على معظم المحافظات على أن تبدأ موجة أخرى اعتباراً من الثلاثاء بشكل تدريجى لتسجل 38 درجة مئوية لتصل مع نهاية الأسبوع العظمى إلى 41 درجة مئوية وفى محافظات الصعيد سوف تتجاوز 46 درجة مئوية باختلاف المدن والمحافظات قد تصل إلى 47 درجة مئوية فى أسوان والاقصر"، لافتة إلى أن الموجة الجديدة سوف تمتد لنهايات الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.

وعن طقس أيام العيد كشف: الخرائط والمؤشرات تشير إلى أن هناك استمرارا فى ارتفاع القيم الخاصة بدرجات الحرارة تقترب من 40 درجة مئوية مع بدايات الأسبوع القادم هتكمل معانا لفترة العيد، لكن وارد أن تحدث تراجع فى القيم لأنه تنبؤ بعيد المدى".