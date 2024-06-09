شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب صحفيي فلسطين: قصواء تستحق كل الدعم.. ومصر العمود الفقرى للأمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى ناصر أبوبكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن قصواء تستحق الدعم والمساندة، وهى من اليوم الأول فى هذه الحرب الظالمة على الشعب الفلسطينى اتخذت موقفا واضحا تجاه دعم القضية الفلسطينية ضد الحرب والمجازر.

وأضاف ناصر أبوبكر خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أننا لا ننسى مواقف الأوفياء لفلسطين خاصة مواقفكم المعروف والمشهود لها فى كل فلسطين ونقابة الصحفيين وكل الأوساط المعروفة.

تابع، نحن نعتبر الهجمة المنظمة والممنهجة تأتى بقرار من حكومة الاحتلال، وليس صدفة أن تتم مهاجمة صحفية بهذه القامة مثل قصواء ومعروفة عربيا، وتقوم بمهمة إعلامية من الطراز الأول للدفاع عن الشعب الفلسطينى وصموده وأهلنا فى قطاع غزة.

وتابع، الاحتلال يقتل الصحفيين والإعلاميين، ونحن نعتبر أن السند الأول لنا كنقابة هم الصحفيون المصريون وأشقاؤنا فى مصر، ونحن لا نتوانى بالوقوف مع كل ما يهم مصر والدولة المصرية والشعب المصرى، ومصر هى العمود الفقرى للأمة العربية والصحفيين المصريين هم العمود الفقرى للصحفيين العرب.