شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: نتنياهو سيظل أمام ضغط الشارع الإسرائيلي المطالب بحرية كل الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، أن نتنياهو سيفرح ويتغنى بما حصل عليه وكأنه إنجاز كبير للعمليات العسكرية التى تشن فى قطاع غزة، موضحا أن نتنياهو يستخدم غطاء للمضى فى عملياته العسكرية وهذه المجازر الدامية فى قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك عشرات ومئات الفلسطينيين استشهدوا فى هذه العملية حتى يحرر 4 أسرى إلى جانب من قتلوا خلال هذه المعركة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن أسر عائلات المحتجزين سيتحركون فى الشارع الإسرائيلى أكثر عندما شهدوا حرية عدد منهم اليوم، منندين:"أننا بحاجة لكل أبنائنا ليكونوا أحرار بطريقة سليمة لايتعرض أى منهم للخطر".

تابع أن نتنياهو سيظل أمام ضغط الشارع الإسرائيلى الذى يطالب بحرية كل الاسرى لدى المقاومة يريدونهم أحرار، موضحا أن نتنياهو سيتغنى بما فعله فى عملية النصيرات لأيام حتى يغطى عملياته العسكرية الإجرامية والمذابح المتواصلة فى قطاع غزة.