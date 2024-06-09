شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات حية من مظاهرات الإسرائيليين فى تل أبيب رفضا لسياسات نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شبكة القاهرة الإخبارية لقطات حية من مظاهرات الإسرائيليين فى تل أبيب رفضا لسياسات نتنياهو بسبب الحرب على قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إننا سنعمل على إعادة جميع المحتجزين في قطاع غزة، مضيفا أن عملية تحرير المحتجزين من النصيرات وسط قطاع غزة كانت معقدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا سنعمل على تحرير جميع المحتجزين في قطاع غزة بالوسائل العسكرية وباتباع طرق أخرى.