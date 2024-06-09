27 صورة ترصد وصول رحلات الحج 2024 إلى مكة والمدينة بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد البيه، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة تنافست لتقديم موسم الحج 2024 في أفضل صورة وتيسير جميع الخدمات للحجاج.

وأشار "البيه"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، إلى تعاون وزارة السياحة والآثار مع غرفة شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية؛ لضمان نجاح موسم الحج 2024، وتوفير كل المتطلبات لحجاج بيت الله.

يُذكر أن وزارة السياحة والآثار، أعلنت متابعة وصول رحلات الحج السياحي البري، والتي وصلت آخر رحلاته اليوم إلى مكة والمدينة بالأراضي السعودية المقدسة، حيث تم تسيير هذا الموسم 148 رحلة تقل عدد 6000 حاج من المستوى البري.

وبحسب "السياحة"، من المقرر انطلاق آخر رحلات الطيران لحجاج السياحة في 12 يونيو الجاري.

ويرصد "الخليج 365"، صورُا لوصول رحلات الحج 2024 إلى مكة والمدينة بالسعودية.

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