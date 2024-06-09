الحج 2024.. السعودية تعيد 171 ألف مقيم لا يحملون تصاريح دخول مكة - (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن قائد قوات أمن الحج، ضبط 64 ألف من ناقلي الحجاج غير النظاميين وعددهم 64 ألف ناقل، وإعادة أكثر من 97 ألف مركبة من مداخل مكة لا تحمل تصاريح الدخول.

وأوضح بحسب تصريحات له، أنه تم إعادة 171 ألف مقيم لا يحملون تصاريح دخول مكة، وضبط 4 آلاف شخص لا يحملون تصاريح الحج.

ووجهت وزارة السياحة والآثار، بحسب خطاب لها ورد إليها من وزارة الحج والعمرة السعودية وأرسلته إلى شركات السياحة، وسبق وحصل الخليج 365 على نسخة منه، بما يلي:

- عدم نقل المخالفين ممن لا يحملون تصريح أو تأشيرة حج أو مساعدتهم أو توفير سكن لهم أو التعامل معهم بأي صورة سواء مباشرة أو غير مباشرة.

- الإبلاغ فورًا عن كل مخالف لأنظمة الحج ولا يحمل تأشيرة أو تأشيرة حج.

وأشارت "السياحة"، إلى أنه في ضوء ما سبق، قررت وزارة الحج والعمرة السعودية، عمل حملات أمنية مكثفة في مساكن مكة وفي طرق ومداخل مكة الرئيسية والفرعية.

وأكدت أن وزارة الحج والعمرة السعودية، لن تتهاون في ملاحقة تلك العناصر، وستتخذ الإجراءات المشددة تجاه من يثبت معاونته لتلك الفئات المخالفة، مع تطبيق الغرامات المالية والإدارية والإبعاد الفوري من المملكة لكل مخالف، وعدم دخول المملكة لسنوات.

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