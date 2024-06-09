شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الأديرة الأثرية فى مصر وأماكنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعديد من الأديرة الأثرية، حيث أنشئت فى القرون الأولى بعد الميلاد، وتحتل مكانة كبيرة فى مصر والعالم.

ويعتبر الدير الأثرى هو الذى مرَّ على إنشائه فترة طويلة، وفى القانون المصرى، يُعتبر أثرى كل ما عمره أكثر من 100 عام وبالطبع الأقدم هو الأكثر أثرية.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز الأديرة الأثرية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية حسبما نشرها الموقع الرسمى للكنيسة على الإنترنت.

1 - دير القديس العظيم الأنبا مكاريوس "أبو مقار" – وادى النطرون

2 - دير القديس العظيم الأنبا بيشوى – وادى النطرون

3 - دير القديسة العذراء مريم السريان – وادى النطرون

4 - دير القديس العظيم الأنبا بولا البرية الشرقية – البحر الأحمر

5 - دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس البرية الشرقية – البحر الأحمر

6 - دير القديسة العذراء مريم المحرق بجبل قسقام – القوصية أسيوط

7 - دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون – مغاغة المنيا

8 - دير الشهيد العظيم مارمينا العجايبى مريوط – الأسكندرية

9 - دير الأنبا باخوميوس – حاجر إدفو أسوان

10 - دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات – قنا

11 - دير القديسة العذراء مريم بجبل أخميم – سوهاج

12 - دير الشهيد العظيم مارجرجس الخطاطبة

13 - دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين – برية سوهاج

14 - دير الأنبا باخوميوس الشايب – برية الأقصر

15 - دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون – الفيوم

16 - دير رئيس الملاك ميخائيل الشرقى بأخميم – سوهاج

17 - دير الشهيد العظيم مارمينا العجايبى المعلق – جبل أبنوب أسيوط

18 - دير القديس العظيم أبو فانا – غرب ملوى المنيا

19 - دير القديس العظيم الأنبا توماس السائح – الخطاطبة

20 - دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخورى – إسنا الأقصر

21 - دير القديس العظيم الأنبا مكاريوس السكندرى بجبل القلالى – البحيرة

22 - دير القديسان العظيمان الأنبا بيجول و الأنبا بيشاى ( الدير الأحمر ) بسوهاج

23 - دير رئيس الملائكة ميخائيل – جبل الأساس نقادة قنا

24 - دير القديس العظيم هرمينا السائح بأسيوط

25 - دير الشهيد العظيم مارجرجس – مصر القديمة

26 - دير الشهيد العظيم أبى سيفين بمصر القديمة –

27 - دير القديسة العذراء مريم بحارة زويلة – القاهرة

28 - دير الشهيد مارجرجس – حارة زويلة القاهرة

29 - دير الأمير تادرس الشاطبي – حارة الروم القاهرة

30 - دير الشهيدة دميانة – برارى بلقاس الدقهلية