شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التعليم توجه رؤساء لجان الثانوية بعدم تأخير توزيع الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها :

التعليم توجه رؤساء لجان الثانوية بعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة على الطلاب

الصحة العالمية: أمراض الجهاز التنفسى تؤثر على نصف مليار شخص بالعالم

وزارة التعليم: استمرار المراجعات النهائية المجانية للثانوية العامة

وزارة الصحة تعلن تطبيق منظومة ميكنة الغسيل الكلوي بمستشفيات محافظة مطروح

السكة الحديد تعدل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية

تعرف على جداول قطارات خط القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد والعكس

وزير التعليم: اتخاذ إجراءات رصد جروبات الغش استعدادا لامتحانات الثانوية 2024

طقس غد.. انخفاض بالحرارة يصل 5 درجات والعظمى بالقاهرة 36 درجة

أخبار مصر.. وزيرة التضامن: تقديم موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة إلى 10 يونيو

مصر تقفز 100 مركز فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق لتحتل المركز 18 عالميا

وزارة الصحة توجة بسرعة توفير جهاز مناظير بمستشفى الضبعة المركزى

وزير التعليم: إعلان مسابقة تكميلية لوظيفة معلم رياض أطفال نهاية يونيو

وزير التعليم يتسلم نتيجة مسابقة شغل 11 ألفا و114 وظيفة معلم مساعد فصل

وزارة الصحة تحيل المتغيبين عن العمل بمستشفى مارينا للتحقيق

وزير التموين: توفير 5 آلاف رأس من لحوم الضأن المبردة و5 آلاف من الخراف الحية

وزارة التضامن: استقبال أكثر من 500 ألف ضيف سودانى فى الفترة الأخيرة

اعتماد الموازنات التقديرية لـ3 شركات تابعة لـ"القابضة لمشروعات الطرق والكبارى"

تعرف على خطط النقل المقرر تنفيذها بمحافظة الإسكندرية

الصحة: استحداث أول عيادة لتجميل الوجه بمستشفيات الوزارة بـ"العلمين النموذجى"