شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات 30 يونيو فى مطروح.. مشروعات تنموية ضمن مخطط تنمية غرب مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأثر محافظة مطروح، على نصيب كبير من النهضة التنموية التي تشهدها مصر، بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة في مجال شبكات الطرق الحديثة ومشروعات الطاقة، إضافة إلى المشروعات الاستثمارية والسياحية، وإنشاء ميناء جرجوب البحري، بالتزامن مع إنشاء أحدث المدن المتطورة مثل العلمين الجديدة ومدينة رأس الحكمة، وتطوير المدن القديمة لتتماشى مع النهضة التنموية الشاملة لمناطق غرب مصر، والتى يتم تنفيذها على مدار السنوات الـ 10 الأخيرة.

ويشهد قطاع الكهرباء، تنفيذ أول مشروع مصري لإنتاج الكهرباء من خلال المحطات النووية، على الأرض المخصصة للمحطات في مدينة الضبعة منذ عقود، والتي دخلت حيز التنفيذ الفعلى خلال السنوات الأخيرة.



تطوير طريق الساحل الشمالي ومطروح



وتتكلف محطة الضبعة النووية 28.5 مليار دولار، وهي من أكبر مشروعات إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة، وبدأ العمل في المشروع في نوفمبر 2015 ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المفاعل الأول فى ديسمبر 2024.



ويتضمن مشروع المحطات النووية، إقامة 4 مفاعلات نووية، من الجيل الثالث المطور، والذي يتميز بارتفاع معدلات الأمان وبساطة التصميم وانخفاض التكاليف، وذات عمر افتراضي كبير يصل إلى أكثر من 60 عاما، مقارنة بالمحطات الحرارية، وتصل الطاقة الإنتاجية للمفاعل الواحد لـ 1200 ميجاوات ومخطط تنفيذ المحطة ودخول الوحدة الأولى نهاية العام الجاري.



إضافة إلى تنفيذ عشرات المشروعات والمحطات والمحولات الكهربائية، في مختلف مناطق المحافظة، لتوفير الاحتياجات من الكهرباء والطاقة، التي تخدم مشروعات التنمية.



وشهدت محافظة مطروح، على مدار الـ 10 سنوات الماضية، تنفيذ أكبر وأحدث شبكات الطرق، بمواصفات قياسية وذات عوامل أمان عالية، من بينها الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية مطروح، والطريق المستحدث " دائري العلمين" من طريق العلمين – سيدي عبد الرحمن، ومن قبلهما محور روض الفرج – الضبعة، ورفع كفاءة طريق وادي النطرون العلمين.



تطوير مستشفى الأطفال التخصصي وتجهيزه



كما يجري تنفيذ ازدواج طريق سيوة الخرساني بتكلفة 3 مليارات جنيه، وهو أكبر طريق خرساني والأول من نوعه بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، يتم تنفيذه بتكنولوجيا الرصف الخرساني الحديثة لازدواج طريق سيوة - مرسى مطروح، بطول 310 كيلومترات.



كما نفذت وتنفذ محافظة مطروح، رفع كفاءة وتوسعة وتطوير مئات الكيلومترات من أعمال الرصف للشوارع داخل المدن والقرى وربط التجمعات الصحراوية ببعضها وبالطرق الرئيسية.

وشهد قطاع الصحة في محافظة مطروح، طفرة شاملة من خلال إنشاء مستشفى النجيلة المركزي، عام 2019، بتكلفة 109 ملايين جنيه، بعد إعادة تجهيزه علي أعلى مستوى ليصبح المستشفى الثاني من حيث التجهيزات بعد مستشفى العلمين.



وتم تطوير مستشفى السلوم المركزي بتكلفة 172 مليون جنيه وتضم 94 سرير ويقدر عدد المواطنين المستفيدين من خدمات تلك المستشفى إلى 17 ألف نسمة، وتطوير مستشفى العلمين النموذجي بتكلفة إجمالية 244.4 مليون جنيه بطاقة 71 سرير لخدمة 40 ألف مواطن.



وتطوير مستشفى مطروح العام بتكلفة 34.9 مليون جنيه، وشملت عملية التطوير رفع كفاءة المستشفى ذات الـ 7 طوابق، واستحداث غرفة تحكم ومراقبة الكترونية، وقسم مناظير نفسية وعصبية، وتطوير 7 غرف اقتصادية، وتطوير الغرف الطبية من بينها 15 سرير طبي كهربائي لقسم الكلى.



مستشفى السلوم



وتطوير مركز عناية الصدر بالكامل بتكلفة 420 ألف جنيه ورفع كفاءة وحدة النهوض الصحية ،ومبني الإدارة الصحية بمركز الحمام بتكلفة 490 ألف جنيه، وتطوير مبنى العزل الطبي بالسلوم بتكلفة 300 ألف جنيه، ورفع كفاءة مخزن علم الروم بتكلفة 150 ألف جنيه وتطوير شامل لمستشفى النساء بإجمالي تكلفة 6.5 مليون جنيه، وتطوير شامل لمستشفى الأطفال بإجمالي تكلفة 1.5 مليون جنيه، وإضافة 10 حضانات جديدة، و5 أجهزة.



كما تم تطوير شامل لمستشفى الحميات بالمحافظة بقيمة 2 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال تطوير شامل لمستشفى براني، ومستشفى الحمام مستشفى الضبعة، ورفع كفاءة وتطوير بعض الأقسام وتطوير الوحدة الصحية بقرية اطنوح بمدينة مرسي مطروح، ووحدة النجيلة البحرية ووحدة الزويدة بيراني، ووحدة راس الحكمة بمرسى مطروح، إنشاء بعض الوحدات الجديدة منها وحدة أبو زريبة بالسلوم، ووحدة بهي الدين بسيوة، ووحدة القرية 29 بالحمام وإنشاء مركز طبي سيدي عبد الرحمن الجديد بالعلمين.



3-ربط الطرق الرئيسية بمحاور التنمية



الطرق السريعة بمطروح وسيوة تدخل حيز التطوير (17)



تطوير وتوسعة مدخل مرسى مطروح



تنفيذ طريق سيوة الخرساني بالتكنولوجيا الحديثة



رصف شبكات الطرق بالمناطق المحرومة في مطروح



رصف طريق سيوة بالخرسانة لتحمل النقل الثقيل



مستشفى براني



مستشفى النجيلة