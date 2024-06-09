شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مهمة من مركز المناخ فى الفترة المقبلة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎يعرف شهر بؤونة بشهرته المناخية كشهر شديد الحراراة يضرب في حرارته الأمثال، ويقع شهر بؤونة ما بين شهري بشنس وأبيب، وترتيبه العاشر في الشهور القبطية المكونة للتقويم القبطي المصري القديم.

‎وفى شهر بؤونة يبدأ دخول المناخ في مصر إلى البداية الحقيقية للصيف الفلكي "13 بؤونة الموافق 21 يونيو " ، وأيضًا تنزل النقطة في شهر بؤونة .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الاحتياطات والتوصيات اللازمة :

1- حفاظاً على السلامة الشخصية يوصى بتقليل الاحتكاك مع الشمس المباشرة ويفضل بعد التعرض لشمس الظهيرة شديدة الحرارة – مع لبس غطاء رأس فاتح اللون وملابس فضفاضة والإكثار من السوائل والفاكهة والبعد عن الأكلات الدسمة والمخللات والحلوي وغيرها.

2- تقريب فترات الري والبعد عن الري في فترة الظهيرة وإضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم كإضافات رئيسية مع مياه الري.

3- الاستعداد للتقليل من أضرار لسعات الشمس على ثمار المانجو بالتحديد بالرش بسليكات البوتاسيوم أو الجير المخفف.

4- مراقبة ومتابعة تعداد الحشرات أو الأمراض المحبة للحرارة العالية الرطبة .