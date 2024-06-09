شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مهمة من مركز المناخ فى الفترة المقبلة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعرف شهر بؤونة بشهرته المناخية كشهر شديد الحراراة يضرب في حرارته الأمثال، ويقع شهر بؤونة ما بين شهري بشنس وأبيب، وترتيبه العاشر في الشهور القبطية المكونة للتقويم القبطي المصري القديم.
وفى شهر بؤونة يبدأ دخول المناخ في مصر إلى البداية الحقيقية للصيف الفلكي "13 بؤونة الموافق 21 يونيو " ، وأيضًا تنزل النقطة في شهر بؤونة .
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الاحتياطات والتوصيات اللازمة :
1- حفاظاً على السلامة الشخصية يوصى بتقليل الاحتكاك مع الشمس المباشرة ويفضل بعد التعرض لشمس الظهيرة شديدة الحرارة – مع لبس غطاء رأس فاتح اللون وملابس فضفاضة والإكثار من السوائل والفاكهة والبعد عن الأكلات الدسمة والمخللات والحلوي وغيرها.
2- تقريب فترات الري والبعد عن الري في فترة الظهيرة وإضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم كإضافات رئيسية مع مياه الري.
3- الاستعداد للتقليل من أضرار لسعات الشمس على ثمار المانجو بالتحديد بالرش بسليكات البوتاسيوم أو الجير المخفف.
4- مراقبة ومتابعة تعداد الحشرات أو الأمراض المحبة للحرارة العالية الرطبة .
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