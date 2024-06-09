شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تشكر وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة فى التحقيق بواقعة التزوير بقطاعات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 من مصادر أمنية مطلعة تحرك وزارة الداخلية فورا والأجهزة المعنية بالتحقيق فى واقعة التزوير بقطاعات الناشئين، مشيرة إلى أنها لن تتوانى في وقوع مثل هذه الجرائم، وتحرص على حماية المواهب من الكيانات الوهمية.

كما حذرت المصادر كل من يحاول أن يتعرض للشباب بمحاولات من التزوير أو الاحتيال، خصوصا أن هناك أماكن مشروعة ترعى وتدعم المواهب الرياضية بالطرق المشروعة، والتي يعرفها الجميع سواء عن مديريات الشباب أو النوادى الرياضية المعروفة، وبرنامج ‎كابيتانو مصر‎ الذى يحرص على اكتشاف ودعم المواهب الرياضية في كل محافظات الجمهورية.

ويشكر ”الخليج 365” وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة، والتحقيق في هذه الواقعة إيمانا بضرورة حماية المواطنين من الوقوع فى براثن الكيانات الوهمية، وحرصا على ضبط المنظومة الرياضية.