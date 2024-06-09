شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من بدء الامتحانات.. آليات التصدى للغش بامتحانات الثانوية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات التصدي للغش بامتحانات الثانوية العامة 2024، كالتالى:

ـ مراقبة لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات المراقبة، حيث أنها متصلة بشبكة بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة.

ـ وضع معايير وآليات بكراسة الأسئلة عبارة عن باركود للوصول إلى هوية الطالب المسئول عن تصوير الأسئلة في غضون دقائق بسيطة.



ـ تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب اللجان الامتحانية لمنع دخول أي طالب بأى وسيلة إلكترونية.



ـ المرور باستخدام العصا الإلكترونية بعد نصف ساعة من بدء الامتحان، حيث يقوم الملاحظ داخل اللجنة بالمرور وسط المقاعد وفى حالة اكتشاف أي وسيلة غش يتم تحرير محضر للطالب واتخاذ الإجراءات القانونية مع منح الطالب أحقية استكمال امتحان المادة التي يؤديها.



ـ تشديد أعمال الرقابة من قبل المراقبين والملاحظين المسئولين عن اللجان الامتحانية لمنع أي محاولات غش.



وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة، حرصاً على ضبط اللجان وتوفير الهدوء للطلاب، حيث طالبتهم بضرورة التعاون مع المسئولين عن لجنة الامتحان حيث سيتم إجراء تفتيش دقيق بستخدام العصا الإلكترونية قبل دخول الامتحان، كما أنه على الطالب عدم حيازة المحمول حيث أنه يمنع اصطحاب أجهزة الإرسال أو الاستقبال، كما يمنع على الطلاب استخدام أو اصطحاب الهواتف المحمولة أو أجهزة التابلت، مع مراعاة الوصول في الوقت المحدد وعدم التأخر عن موعد بدء الامتحان لأكثر من 15 دقيقة إلا بعذر مقبول لرئيس اللجنة.



وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب من عدة أمور داخل اللجان، منها الغش والتخاطب مع اى من الطلاب فى اللجنة حيث يعرض الطالب لالغاء الامتحان، كما يحظر على الطالب مخالفة التعليمات لعدم التعرض للمساءلة القانونية، وطالبت الوزارة الطلاب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة البابل شيت وورقة إجابة الاسئلة المقالية إلى الملاحظ يد بيد بعد انتهاء وقت الامتحان، إضافة إلى كتابة البيانات بورقة البابل شيت وورقة الإجابة بدقة وخاصة رقم الجلوس ورقم نموذج أسئلة الامتحان لأن كل نموذج أسئلة يصحح وفق نموذج الإجابة، كما وجهت الوزارة الطلاب باختيار إجابة واحدة فقط على كل سؤال وعدم تظليل أكثر من دائرة لنفس السؤال.