شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدا الإثنين صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو 2024 للمستفيدين، بدلا من يوم 15 يونيو بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بما يشمل حاملى بطاقات "ميزة" البنكية وحاملى البطاقات الذكية التى يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد ويتم إتاحة الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

ويبلغ حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، إلى 41 مليار جنيه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث يبلغ عدد المستفيدين 5.2 مليون أسرة، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، وهذا يؤكد حرص الدولة على تلبية حقوق الإنسان فى توفير احتياجاته، ويعد استثماراً فى البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى الصحة، وخفض الزواج المبكر، والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التى تعوق جهود التنمية.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد شكلت غرفة عمليات لمتابعة عملية الصرف ببرنامج تكافل وكرامة، موضحة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة، كما هناك تنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم.