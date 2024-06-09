شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم سفر آخر أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر اليوم الأحد آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة، حيث وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لزوار بيت الله، أيضا توفر الوزارة وجبتى "فطار وغداء" لحجاج الجمعيات فى مقر إقامتهم فى الفنادق بجانب أيضا تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، بمعدل مشرف لكل 46 حاجًا كما تم عقد ندوات وبرامج تدريبية للحجاج فى مختلف محافظات الجمهورية للتوعية حول مناسك الحج والإرشادات اللازمة لضيوف الرحمن .

وكان أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية قد وصل إلى مكة المكرمة، لترأس بعثة الوزارة، وتفقد الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية، مؤكدا أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وجهت بتذليل أى صعوبات قد تواجه الحجاج من أجل أن يؤدوا المناسك فى سهولة ويسر.