شكرا لقرائتكم خبر عن %85 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل عيد الأضحى المبارك؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل عيد الأضحى المبارك.

وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل عيد الأضحى المبارك، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل عيد الأضحى المبارك.