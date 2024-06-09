دراسة: مصر سبقت دول العالم فى استزراع أسماك "اللوت" فى الأحواض الترابية

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القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة حديثة لرسالة دكتوراه تحمل عنوان " الجدوى الاقتصادية لمشاريع الاستزراع السمكى البحرى كدراسة مقارنة بين مصر واليونان، أن مصر سبقت دول العالم فى استزراع أسماك اللوت فى الأحواض الترابية.

وأكدت صاحبة الرسالة الدكتورة أمانى اسماعيل بجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، أنه كانت أول التجارب فى أوائل التسعينات (1992) فى منطقة مثلث الديبة، وتطورت زراعته إلى أن بلغ متوسط إنتاج الفدان 5 أطنان فى الموسم، واستطاعت أسماك اللوت المصرية بعد مجهود كبير من المزارعين واعتماداً على القدرات الذاتية للعاملين بقطاع الاستزراع البحرى أن تفتح أسواقا للتصدير وأن تكتسب سمعة طيبة وأن تنافس عالمياً.

وأكدت الدراسة أن سمكة اللوت من أسماك البحر المتوسط، وموطنها جنوب فرنسا وإيطاليا، وهى من الأنواع الواعدة جدا من حيث الإنتاج، فهى ملائمة جدا للأجواء المصرية وسريعة النمو، ومن حيث التسويق تستطيع أن تنافس تسويقياً عن طريق دخولها فى عملية التصنيع، كما أنها تتميز بطول فترة الصلاحية عن الأسماك الأخرى، كما أنها تمتاز بلحم طرى جيد الطعم ونسبة دهن قليلة.

طرق الاستزراع لسمك اللوت

أشارت الدراسة إلى أن استزراع أسماك اللوت بمثلث الديبة فى محافظة دمياط، بدأ بتجهيز أحواض التربية، ويفضل أن تكون مساحة الحوض فدان واحد (كنموذج)، ويكون الحوض مستطيل الشكل أبعاده 40×100م وعمق 1.7م الى 2 م ، لعدد من الأسباب التالية منها سهولة وسرعة تغيير مياه الحوض، سهولة الخدمة والتغذية، سهولة الصيد.

وحددت الدراسة بعض الاشتراطات التى يتم مراعاتها ومنعا الرى من ميكنة الرفع إلى الحوض مباشرة، الرى مرتفع لتحسين جودة المياه والتهوية، وجود أدوات تهوية دائمة (يفضل البدالات)، وجود مكنة رى 5 حصان (احتياطى) للبدالات، ومن مميزات سمكة اللوت هى إمكانية التحميل عليها بأسماك أخرى للاستفادة من عمود الماء والعادات الغذائية للأسماك.

وأوضحت الدراسة أنه يتم تنزيل الأسماك فى الحوض اصباعيات فى آخر أغسطس أو أول سبتمبر عند انخفاض درجة حرارة الصيف واستقرار المياه، وتمتد الدورة الإنتاجية لأسماك اللوت من 7 شهور إلى 14 شهرا، ويرجع انتهاء الدورة لرغبة وإمكانيات إدارة المزرعة، ويكون هناك قراران إما الاستمرار فى الإنتاج لموسم آخر أو التوجه نحو التسويق.

جدير بالذكر، أن الإنتاج من استزراع أسماك اللوت يبلغ حوالى 28 ألف طن، وببلغ الإنتاج 182 طنا من مزرعة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، كما بلغ الإنتاج من مزارع دمياط الأهلية المؤجرة حوالى 17 ألف طن، وحوالى 4 آلاف طن من مزارع بورسعيد الأهلية المؤجرة، وبلغ الانتاج حوالى 7 آلاف من مزارع بورسعيد الأهلية المؤقتة عام 2021.

