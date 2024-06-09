شكرا لقرائتكم خبر عن احذر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحى دون تصريح بالجيزة.. يعرضك للغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، اتخذت محافظة الجيزة، عددًا من الإجراءات الهامة؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين ومستوى النظافة بالشوارع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ومن هذه الإجراءات، حظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحى دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وفرض غرامة على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وقررت المحافظة حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حال الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، معلنة فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى، والبالغ عددها 21 مجزرًا، تحفيزًا لهم على ذبح الأضاحى فى المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطرى بالتأكد من جاهزية كل المجازر لفتحها بالمجان خلال عيد الأضحى لتلاشى الذبح بالشوارع حفاظًا على البيئة إلى جانب تواجد الأطباء البيطريين بتلك المجازر للكشف على الذبائح لضمان سلامة لحومها، وذلك بدون مقابل، مهيبًا بالمواطنين الالتزام بالذبح داخل المجازر لمعاونة أجهزة المحافظة فى الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين.