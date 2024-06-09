شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: توقيت انطلاق امتحانات الثانوية العامة في التاسعة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن توقيت بدء امتحانات الثانوية العامة 2024، يبدأ في التاسعة صباحا، موضحة أن الامتحان ينطلق 9 صباحا وفق مواعيد جدول الامتحان، مشيرة إلى الطالب مسموح له بالتأخير 15 دقيقة فقط عن بدء الامتحان، إلا إذا كان لديه عذر يقبله رئيس اللجنة، موضحة أن بعض المواد وهى التي لا تضاف إلى مجموع الطالب مدة الامتحان ساعة ونصف أما المواد الدراسية الأسياسية تكون مدة الامتحان 3 ساعات وساعتين فقط.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو الجارى، ويؤدى الطلاب يوم 12 يونيو الجارى امتحان الاقتصاد والاحصاء.

وتنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024، حيث يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.