شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات تهمك في ذبح الأضحية من الأغنام أو البقر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الدكتور سماح نوح رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطرى بمركز الشهداء بالمنوفية، عددا من النصائح للتعامل مع الأضاحى، وهى:

1- هدوء الحيوان وتقليل الإجهاد من السفر قبل 12 ساعة من الذبح، ويفضل شرب ماء فقط، والصوم عن الأكل لتحسين عملية التيبس الرمي فيما بعد.

2- يتم وضعها علي جنبها الأيسر وفى اتجاة القبلة.

3- الذبح الحلال بسكين حامِ بقطع الأوردة الوداجية والشرايين السباتية.

4- التعليق والسلخ وغسيل الذبيحة بالخرطوم ثم التصفية ثم التشفية " فصل الجلد عن اللحم"، والفتح و التقطيع.

5- يأتى دور التعبئة والتغليف، ويجب هنا اتباع الآتى:

- ممنوع التعبئة واللحمة ساخنة.

- ممنوع التخزين بالثلاجة مباشرة.

- ممنوع التخزين بالفريزر مباشرة.

- ممنوع وضع اللحمة في الكيس مباشرة.

- ممنوع وضع اللحمة فى الشمس مباشرةً.

- وتتم تعبئة اللحم علي الأقل بعد 6 ساعات أو آكثر من الذبح بشرط تكون اللحمة تحت المراوح أو التكييف بحيث تتأكد من ظهور ظاهرة التيبس الرمي، وهو أول تغيير يحدث للحم بعد ذبح الحيوان، وهو عبارة عن مجموعة تفاعلات لا إرادية تبدأ بانقباض اللحمة و استنفاذ كل انزيمات الأكسدة، ويبدأ بتكون حمض اللاكتيك وحمض الفورميك وفوسفات البوتاسيوم اللي بينتج من تكسير الجليكوجين.

6- أهمية التيبس الرمي، حيث يتكون حمض اللاكتيك و حمض الفورميك وفوسفات البوتاسيوم بلعب دور مهم جدا في حفظ اللحمة لمدة أطول وتظل اللحوم طازة طوال فترة التخزين، وتصبح أطري وأكثر استساغة لأن ما ينتج عن التيبس الرمي عملية انضاج اللحوم، فتتحول اللحم إلى أخرى طرية عن طريق تحويل كل الأنسجة الخشنة والأنسجة الضامة لأنسجة أطري.



7- بعد مرور 6 ساعات تبدأ في التعبئة و التغليف

ووضع اللحوم في الثلاجة، والتأكد من عدم وضعها سخنة.

8- لا تأكل من اللحوم بعد الذبح مباشرة، ويفضل تركها حتى تتم عملية التيبس الرمى، وإلا سيكون طعمها غير مستساغ.