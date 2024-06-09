شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى: ضبط طن و837 كيلو لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، حملات تفتيشية على أسواق اللحوم بمدينة المنيا، حيث تم ضبط طن و837 كجم لحوم ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة، ودواجن وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر.

يأتى ذلك ضمن حملات ضبط الأسواق، التى تشنها مديريات الطب البيطرى وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وفى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال مديريات الطب البيطرى بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على أسواق بيع اللحوم.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.