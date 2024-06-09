شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة داخل اللجان قبل انطلاق الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث أكدت الوزارة على الطلاب بإتباع التوجيهات والتعليمات التالية:

- الحضور مبكرا فى الثامنة والنصف صباحا.

- كتابة البيانات بدقة وخاصة رقم الجلوس ورقم نموذج أسئلة الامتحان والاسم.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فى تظليل الدوائر الصحيحة الدالة على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا والالتزام بالمساحات المخصصة للإجابة.

- وضع علامة × واضحة عند الرغبة فى تغيير الإجابة واختيار إجابة أخرى.

- تظليل خانات أرقام الجلوس، كما يمنع الكتابة على كتيبات المفاهيم أو أوراق الأسئلة، كما أنه لا وقت إضافياً لكتابة البيانات.

- التأكد من عدم تظليل دائرتين بل يجب تظليل دائرة واحدة فقط لكل سؤال.

- التأكد من أن تظليل دائرة الإجابة الصحيحة في البابل شيت نفس ترتيب السؤال فى كراسة الأسئلة اى ما يقابلها فى كراسة الأسئلة وعدم حدوث لخبطة أو تداخل فى ترتيب الأسئلة وإجاباتها.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم فيديو استرشادى اعبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، حيث يتضمن الفيديو أهم الإرشادات التي يجب على الطلاب اتباعها من اجراءات التفتيش، والمحظورات داخل اللجان والتي تتضمن الأجهزة الإلكترونية، فضلا عن حظر التخاطب أو الغش بين الطلاب داخل اللجان والذي يعرضهم للمساءلة القانونية.