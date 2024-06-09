شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المتظاهرين فى محيط البيت الأبيض يدعمون فلسطين بحمل لافتات تصف بايدن بالكذاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع الآلاف من المتظاهرين الداعمين لفلسطين فى واشنطن فى محيط البيت الأبيض خلال الساعات الماضية، وحثوا الرئيس الأمريكى جو بايدن على وقف كل المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، والدعوة على وقف إطلاق النار فورا فى حرب إسرائيل على غزة.



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وبحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، فقد حمل المتظاهرون لافتات تصف بايدن بالكذاب، وظهر أغلب المتظاهرين بألوان العلم الفلسطيني الأحمر والأخضر، وساروا نحو المنطقة التي يتواجد فيها البيت الأبيض. وامتد المتظاهرون عبر شارعين يتألف كل منهما من ستة حارات، مما أدى إلى إبعاد السائحين. وكان هناك تواجد مكثف للشرطة، التي استخدمت رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين لمرة واحدة على الأقل.

ولم يكن بايدن فى البيت الأبيض أمس السبت، بل كان فى فرنسا فى زيارة رسمية شارك فيها الرئيس إيمانويل ماكرون فى عشاء رسمي. إلا أن الأصوات المعارضة فى العاصمة الأمريكية سلطت الضوء على التحديات التي يواجهها الرئيس حاليا فى الوقت الذى يحاول فيها تبنى موقف يدعم حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها ويدعو إلى وقف سريع للأعمال العدائية.



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وحث النشطاء المؤيدون لفلسطين خارج البيت الأبيض، الذين انتقدوا بشدة استجابة إدارة بايدن للحرب، جزء أساسى من قاعدة الرئيس الشعبية، وهم الشباب والناخبون غير البيض، لإعادة النظر فى دعمهم له قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة الخريف المقبل. وقالت ناس عيسى، المتحدثة باسم حركة الشباب الفلسطيني، وواحدة من الجماعات التي تميل نحو اليسار وشاركوا فى تنظيم احتجاجات السبت: لا يوجد عالم استطيع أن أصوت لبايدن فيه بثقة، وأضاف أنه ما لم يغير الرئيس المسار ويحاسب نتنياهو والحكومة الإسرائيلية، ففي أي ظروف يكون من المقبول لأى شخص ذو ضمير أن يصوت لصالحه؟.