"تسونامي" يضرب سوق العمل.. أبو هشيمة: الذكاء الاصطناعي يؤثر على 60% من فرص العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة بشأن دراسة "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد.

وقال أبو هشيمة إنه وفقاً لـ"مؤشر الذكاء الاصطناعي" الصادر عام 2023 عن جامعة ستانفورد الأمريكية، أشار إلى أن عدد الدول التي وضعت استراتيجيات وخططًا وطنية للذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2022، بلغ 64 دولة؛ من بينهم مصر التي اتخذت خطوات أولية في هذا المسار، وإن سبقتها بعض الدول الشقيقة على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة التي اتخذت خطوات سباقة في هذا المقام، فقد أطلقت استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي عام 2017، كما تم تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، فضلًا عن إنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف رئيس اللجنة: يذكر أنه من المتوقع أن تصل قيمة قطاع الذكاء الاصطناعي إلى 118,6 مليار دولار بحلول 2025، ولم يقتصر الأمر على الإمارات فحسب؛ بل نجد أيضًا العديد من الدول في المنطقة، منها قطر التي اتخذت قرارًا بتخصيص 9 مليارات ريال (أي ما يعادل 2,5 مليار دولار) لتحقيق برنامجها المتعلق بالتحول الرقمي، وكذلك المملكة العربية السعودية التي اتخذت قرارًا بتأسيس صندوق للاستثمار في الذكاء الاصطناعي بقيمة نحو 40 مليار دولار.

الذكاء الاصطناعي وتطوراته المتسارعة

وأشار أبو هشيمة إلى أنه أراد أن يستعرض بشكل سريع تجارب بعض أشقائنا في العالم العربي؛ خصوصًا في منطقة الخليج العربي، في مجال الذكاء الاصطناعي، لنؤكد أن ما يشهده العالم من حولنا بشأن الذكاء الاصطناعي وتطوراته المتسارعة، يمس مختلف جوانب حياتنا، وهو ما يدفعنا إلى أن نستبق تطوراته من خلال البحث عن رؤى ومقاربات قادرة على التعامل مع ما يُوجده من فرص، وما يفرضه من تحديات.

وأشار رئيس اللجنة إلى تصريح المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا"، بضرورة الانتباه لتطورات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على سوق العمل وفرصه، حينما عرضت خلاصة دراسة تحليلية قام بها الصندوق؛ حيث ذكرت المديرة التنفيذية بشكل واضح أن "الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل العالمية مثل تسونامي، وإنه من المرجح أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة و40% من فرص العمل حول العالم خلال العامَين المقبلَين، وأن لدينا القليل من الوقت لإعداد الناس والشركات لذلك"، وهذا ما أكده أيضًا تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2024.