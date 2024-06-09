شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بالحرارة يصل إلى 5 درجات اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم الأحد، انخفاضا في قيم الحرارة بمعدل 3 إلى 5 درجات عن الأمس، بعدما سجلت القاهرة الكبرى قيمة عظمى 38 درجة مئوية.

وأضاف "القياتي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفصائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف: "من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، وتبدأ تنخفض قيم الحرارة على مدار الـ48 ساعة الحاليين لتعود إلى معدلاتها الطبيعية".

وتابع عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية: "خلال ساعات الليل، بدأت تنخفض قيم الحرارة عن الفترة الماضية، وستبدأ الصغرى خلال ساعات الليل في تسجيل قيم حرارة ما بين 23 إلى 25 درجة بالقاهرة الكبرى، وبالتالي، فإن الطقس يكون حارا على شمال الجمهورية، وشديد الحرارة على المحافظات الجنوبية خلال ساعات النهار، وفي الليل، تكون الأجواء معتدلة في الجزء الشمالي من البلاد من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومائل للحرارة على المحافظات الجنوبية مثل جنوبي سيناء والصعيد".