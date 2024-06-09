شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 53 ألفا و697 طن بضائع.. بينها 1851 طن زيت طعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 10 سفن.. بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 52419 طن تشمل : 3830 طن يوريا و 1872 طن أسمنت صب و 3804 طن جبس خام و 2900 طن علف بنجر و 8211 طن رمل زجاجى و 7406 طن أسمنت معبأ و 24396 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53697 طن تشمل : 1851 طن زيت طعام و 7230 طن ذرة و 3934 طن حديد و 996 طن خشب زان و 2150 طن خردة و 4570 طن فول صب و 666 طن ابلاكاش و 1437 طن عدس و 8635 طن سكر و22000 طن فول صويا و 228 طن لبن مجفف .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 603 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 266 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1776 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 19868 طنًا ... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 183622 طنًا .



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2497 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و كوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6688 حركة .