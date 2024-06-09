شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل العام: مصر طالبت بمنح فلسطين العضوية الكاملة بمنظمة العمل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد كامل، رئيس النقابة العامة للنقل العام ورئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظة الجيزة، عضو الوفد المصرى فى مؤتمر جينيف لـ منظمة العمل الدولية الذي يشارك فيه 180 دولة - إن الوفد المصري شارك في جميع اللجان وله تواجد مستمر بالمؤتمر، فى جميع لجان المؤتمر، الأمر الذى يشير إلى دور مصر البارز والتأثير الذي تسعى للحصول عليه فى صنع القرار داخل المنظمة.

واستعرض " كامل " تنفيذ خطة النهوض بالفكر اللائق واستخداماته وفق أداء الأعمال المنوطة للعمال د، وكذلك زيادة جرعات التثقيف بكل اشتراطات السلامة والصحة المهنية التى تحقق أعلى معدلات الرفاهية الاجتماعية لجموع الطبقة العاملة، وقد ظهر الوفد المصري بشكل يليق بدوله ومكانة مصر .



ولفت رئيس اتحاد عمال الجيزة، إلى أن مصر طالبت خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولى بتعليق عضوية دولة الاحتلال الصهيوني، بمنظمة العمل الدولية، فضلا عن منح فلسطين العضوية الكاملة فى المنظمة.



