شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات وزارة التضامن تتابع بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل غرفة عمليات لمتابعة صرف مساعدات الدعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2024 للأسر المستفيدة، حيث سيتم بدء الصرف اعتبارا من غدا الاثنين بدلا من يوم 15 يونيو بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بما يشمل حاملى بطاقات "ميزة" البنكية وحاملى البطاقات الذكية التى يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.

وحرصت القيادة السياسية على زيادة الدعم المخصص لمساعدات تكافل وكرامة حيث ارتفع حجم تمويل البرنامج إلى 41 مليار جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين 5.2 مليون أسرة، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي وهذا يؤكد حرص الدولة على تلبية حقوق الإنسان فى توفير احتياجاته، ويعد استثماراً فى البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى الصحة، وخفض الزواج المبكر، والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التى تعوق جهود التنمية.