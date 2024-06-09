شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان الأهلية تكرم أبناءها من حفظة القرآن والأحاديث النبوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار اهتمام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية بالأنشطة الطلابية، أقامت إدارة رعاية الشباب بالجامعة حفلا لتكريم الطلاب الفائزين فى المسابقات التى أقامتها خلال الفصل الدراسى الثاني، وشملت مسابقة حفظ القرآن الكريم، ومسابقة حفظ الأحاديث النبوية الشريفة، ومسابقة الشطرنج.

وأكد الدكتور السيد قنديل اهتمامه بتنمية وعى الطلاب على كافة المستويات، والحرص على تشجيعهم للمشاركة فى أنشطة الجامعة المختلفة ودمجهم فى الحياة الجامعية، وأكد أن الجامعة بها نادى يوفر العديد من الأنشطة الرياضية للطلاب، وأن العام الدراسى القادم سيشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية. كما أعرب عن سعادته بمستوى طلاب جامعة حلوان الأهلية.

وحصد الطلاب التالى أسماؤهم المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة حفظ القرآن الكريم:

١- محمود عماد الدين محمود (حفظ القرآن الكريم كاملا)

٢- محمود محمد إبراهيم (حفظ نصف القرآن الكريم)

٣- حبيبة سيد حامد ( حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم)

فيما حصد الطلاب التالى أسماؤهم المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة حفظ الأحاديث النبوية الشريفة:

١- عمرو عبد المنعم سنوسي

٢- نور عادل فوزي

٣- نورا أشرف عبد الرحمن

وحصد الطلاب التالى أسماؤهم المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة الشطرنج:

١- يوسف وحيد شوقي

٢- أحمد سيف الإسلام

٣- زياد حسين رجب

وتسلم الطلاب الفائزون شهادات تقديرية ومبلغا ماليا، والتقطوا بعض الصور التذكارية مع منظمى الحفل.

أقيم الحفل وتكريم الطلاب الفائزين تحت رعاية الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور حسين زغلول مدير عام إدارة شؤون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد حسين مدير شؤون الطلاب، وفضيلة الإمام عبدالله فتحى مندوب وزارة الأوقاف ومحكم المسابقات الدينية بالجامعة، وفضيلة الشيخ هشام رمضان مسؤول الدعوة والإرشاد الدينى بالجامعة.