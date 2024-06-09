شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى بالدقهلية تنظم ندوات توعوية لرفع الوعى بكيفية اختيار الأضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، عددا من الندوات التوعوية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بهدف رفع وعى المواطنين بكيفية اختيار الأضحية، وضرورة الذبح داخل المجازر الحكومية حفاظا على البيئة.

تضمنت النصائح التى تم تقديمها أنه حال شراء الحيوان قبل العيد بفترة طويلة يقدم له خلال هذه الفترة العلائق المناسبة والماء الكافى مع ضرورة تصويم الحيوان لمدة 12 ساعة على الأقل قبل الذبح ولا يقدم له إلا الماء فقط، وذلك لتسهيل عملية السلخ وتقليل محتوى الكرش من الغذاء.

وتجرى عملية الذبح بالطريقة الإسلامية والحيوان في كامل وعيه ويجب البعد عن الطرق الشائعة لإفقاد الحيوان الوعي قبل الذبح، حيث إن ذلك يؤدى إلى عدم الإدماء الكامل لما له من أثر سيئ على صفات جودة الذبيحة، حيث تصبح عملية الذبح مكتملة بقطع كل من الودجين والقصبة الهوائية والمريء فى حالة الحيوانات قصيرة الرقبة مثل الخراف والماعز والأبقار والجاموس.

أما فى حالة الحيوانات طويلة الرقبة مثل الجمال تسمى بعملية النحر وهى عبارة عن جرح وخزى بغرز السكين فى اللبة أسفل العنق. بعد الذبح يجب التأكد من قطع جميع الأوردة و الشرايين و المرئ و القصبة الهوائية مع عدم فصل الرأس عن الجسم إلا بعد سكون حركة الحيوان تماما للتأكد من إكتمال الإدماء فمن المعروف أن دم الحيوان يعتبر وسطا مناسبا لنمو وتكاثر العديد من الميكروبات التى تفسد اللحم أو تفرز به بعض السموم.