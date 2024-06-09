شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف إرشادات هامة للوقاية من عدوى التيتانوس.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء مجموعة من النصائح الهامة تتضمن إرشادات للوقاية من عدوى التيتانوس، وهي:
١- احرص أنت وعائلتك على الالتزام بالموعد المحدد لأخذ التطعيمات.
٢- عند الإصابة بالجروح، قم بتنظيفها جيدًا بالماء والصابون وحافظ عليها من التلوث.
٣- توجه للمستشفى في حالة الإصابة بجرح عميق للتأكد من تنظيفه بشكل تام وعدم وصول أي عدوى للجرح وأخذ التطعيمات اللازمة.
٤- إذا كنت تستخدم دواء عن طريق الحقن لمرض مزمن (السكر مثلًا) احرص على أن تكون الإبر نظيفة وتجنب تكرار استخدامها.
- اعرف أكتر عن العدوى من خلال الخط الساخن 15301
أو من خلال الموقع الإلكتروني : https://www.edaegypt.gov.eg/
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