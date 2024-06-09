طرق مصر تتفوق على أمريكا.. 70 صورة تكشف سبب تقدم مصر 100 مركز في ترتيب مؤشر جودة الطرق العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نجحت مصر في تعديل ترتيبها بمؤشر جودة الطرق العالمي لعام 2024 لدرجة مكنتها من تجاوز ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية والتي جاءت في ترتيب أقل.

جاء ذلك وفق تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يوضح تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق في عام 20254 لتحتل المركز 18 عالميًا.

وفيما يلي ننشر أهم أسباب ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق العالمي 2024:

1- المشروع القومي للطرق

يستهدف المشروع القومي للطرق تنفيذ 7000 كم، وتم إنجاز 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى زيادة أطوال الطرق الرئيسية 29.8% لتصل إلى 30.5 ألف كم بنهاية 2024، مقارنة بـ 23.5 ألف كم عام 2014.

كما تم تطوير ورفع كفاءة 8400 كم من الطرق الرئيسية بتكلفة 110 مليارات جنيه من إجمالي 10000 كم مستهدفة.

2- انخفاض أعداد وفيات وإصابات حوادث الطرق

ذكر التقرير أن مشروعات إنشاء وتطوير الطرق، ساهمت في انخفاض أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات بنسبة 28.6%، حيث تم تسجيل 5861 حالة وفاة عام 2023 مقارنة بـ 8211 حالة وفاة عام 2016.

كما انخفضت أعداد المصابين بنسبة 17.9% لتصل إلى 71 ألف مصاب عام 2023 مقارنة بـ 86.5 ألف مصاب عام 2016.

وكشف التقرير عن قائمة الدول الـ30 الأولى وفقًا لمؤشر جودة الطرق العالمي لعام 2024، والتي تشمل على التوالي:

1- سنغافورة.

2- هولندا.

3- سويسرا.

4- اليابان.

5- الإمارات.

6- كوريا الجنوبية.

7- البرتغال.

8- لوكسمبورج.

9- قطر.

10- فرنسا.

11- النمسا.

12- الصين.

13- الدنمارك.

14- عمان.

15- السعودية.

16- ناميبيا.

17- إسبانيا.

18- مصر.

19- البحرين.

20- الولايات المتحدة.

21- السويد.

22- كرواتيا.

23- ألمانيا.

24- أستراليا.

25- إندونيسيا.

26- ماليزيا.

27- تركيا.

28- فنلندا.

29- كندا.

30- تشيلي.