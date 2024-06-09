شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: افتتاح 27 مسجدا الجمعة المقبل.. 18 إحلالا وتجديدا و9 تطويرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 27 ) مسجدًا يوم الجمعة 14 / 6 / 2024م، منها ( 18 ) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و ( 9 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 1045 ) مسجدًا منها ( 813 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 232 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 14/ 6 / 2024م عدد ( 12067) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (610) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. المسجد الكبير أبو زيادة – أبو زيادة – دسوق

2. مسجد قطب أبو زيادة – عزبة مبارك - الحامول

3. مسجد مصطفى محمد عطية –قرية أم سن – الرياض

4. مسجد الرحمة – دار السلام – شنو– كفر الشيخ

مديرية أوقاف البحيرة

5. مسجد الخصمة البحري – قرية النمرية– مركز أبو المطامير

6. مسجد النور أرض عبد الشافي – قرية النمرية– مركز أبو المطامير

7. مسجد السقا – قرية النمرية– مركز أبو المطامير

8. مسجد أبو دومة – قرية زاوية صقر – مركز أبو المطامير

9. مسجد نور الإسلام – قرية 3 المعركة – مركز بدر

مديرية أوقاف الإسماعيلية

10. مسجد أبو بكر الصديق – أرض المحافظة – مركز التل الكبير

11. مسجد التوحيد – مركز أبو صوير

مديرية أوقاف أسيوط

12. مسجد عمر بن الخطاب – وادي الشيح – العتمانية– البداري

13. مسجد المجموعة الصحية – قرية الحواتكة - منفلوط

مديرية أوقاف بني سويف

14. مسجد عزبة الخُلافات – ونا القس – الواسطى

15. مسجد أحمد حسن مبارك – عطف إفوة - الواسطى

مديرية أوقاف الشرقية

16. مسجد عمر بن الخطاب – قرملة – أنشاص الرمل

17. مسجد غانم – قرية حفنا – شبرا النخلة

مديرية أوقاف الفيوم

18. مسجد الصعيدي الكبير – قرية الصعيدي - الحادقة – مركز الفيوم

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد الحفناوي فودة – كفر طنبول القديم – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف دمياط

2. مسجد الملجأ – تفتيش السرو - الروضة

مديرية أوقاف قنا

3. مسجد النور – العليقات – جزيرة دندرة – مركز قنا

4. مسجد الشيخ أحمد حمد الله – العبابدة – بندر قنا

5. مسجد الرحمن – نجع آل خليفة – دندرة – مركز قنا

مديرية أوقاف أسيوط

6. مسجد آل مكادي – بني حسين - أسيوط

7. مسجد السلام – المندرة - ديروط

8. مسجد أبو خابور – شطب - أسيوط

مديرية أوقاف بني سويف

9. مسجد محمد عبد الوهاب – قرية إفوة - الواسطى