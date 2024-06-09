شكرا لقرائتكم خبر عن المراجعة النهائية في الفيزياء.. 65 سؤالا لن يخرج عنها امتحان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” المراجعة النهائية الشاملة لمادة الفيزياء، شرحا ملخصا لكل أجزاء المنهج، بالإضافة إلى نماذج استرشادية بإجابتها على الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد)، وعدد من الأسئلة الاسترشادية الهامة، ويجيب الطالب فى مادة الفيزياء على 46 سؤالا فى كل مادة من هذه المواد منها سؤالين مقالى ويتم الإجابة عن الـ"46 سؤالا فى 3 ساعات ومخصص لكل مادة 60 درجة.

وتغطي المراجعة النهائية لمادة الفيزياء، أهم أجزاء المنهج الدراسي، وعددًا من الأسئلة الهامة المتوقعة بامتحان 2024؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحان.

وفيما يلي 65 سؤالًا هامًا في مادة الفيزياء، يستطيع من خلالها الطلاب اختبار مهاراتهم في الحل والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات:

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ويتيح ”الخليج 365”، أقوى المراجعات النهائية لمواد الثانوية العامة الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد فى وزارة التربية والتعليم، وذلك فى إطار دوره الخدمى والمجتمعى نحو التسهيل على أبنائنا الطلاب.